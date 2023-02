Lula e ministros decidem sobre o novo Bolsa Família

Os ministros palacianos e as equipes das pastas do Planejamento, Fazenda e Desenvolvimento Social se debruçam desde a última quinta-feira sobre as estatísticas e previsões de orçamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família no Governo de Lula III.

O próprio presidente Lula da Silva participou das reuniões na quinta e na sexta-feira, e ordenou que priorizem o programa para lançamento, com pompas no Palácio, neste mês de março, para os 100 dias de gestão. O ministro Wellington Dias capitaneia a articulação.

As equipes da Fazenda e do Planejamento estão com o maior desafio: garantir a promessa de campanha do Barba de que haverá adicional de R$ 150 por cada criança pequena na família. O Governo já sabe de onde tirar o dinheiro, mas quer evitar chiadeira antecipada.

Pacotão magnético

Lula da Silva fez um “pacote” de cinco ressonâncias magnéticas no sábado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, não apenas uma como espalhou-se na internet. A Coluna apurou que ele chegou com a esposa em carro descaracterizado, da Presidência, e fez os exames no Laboratório Vitrium, dentro do hospital. O presidente fez ressonâncias da coluna, lombar, coxa direita, quadril e bacia.

Ex a pé

Por lei, Jair Bolsonaro tem direito a dois carros, dois assessores e quatro seguranças – contudo apenas em território nacional. Sua vida “simples” na fuga para Orlando, nos Estados Unidos, não conta com essa estrutura. Sem veículos oficiais e seguranças, ele fica a pé na cidade e conta com caronas dos vizinhos. Passeia pela cidade, poucas vezes, em companhia destes ou sozinho, seguido por guarda-costas pagos por amigos.

Burocracia Air

A Anac, criticada nas rodas de pilotos pelo excesso de burocracia e pouca eficiência, resolveu inovar na liberação de habilitações concedidas. Após a Agência instalar novo sistema, pilotos e escolas do DF e Goiás reclamam de longa espera para a renovação das habilitações.

Os pilotos e comissários pagam a Guia de Recolhimento da União, mas a Agência demora de 15 dias a um mês para autorizar a continuidade da renovação. Escolas de aviação alegam que “o novo sistema só dá erro”.

Cão conselheiro

Não há notícia na História de um animal tão importante desde o cavalo Incitatus do imperador Calígula, nomeado senador. Bethoven, um shih-tzu, tornou-se conselheiro na OAB-MG. Um gesto para valorizar o “animal não humano e absolutamente incapaz”, na versão dos advogados. Ele será… diretor da Coordenadoria Fiscal de Combate aos Maus Tratos. Com ração e água fresca, claro, quando balançar o rabo por lá.

Alecrim deixa ALE

Sem alarde, com aviso apenas aos amigos, o empresário Marcelo Alecrim deixou a presidência do conselho do Grupo ALE, que fundou, após “bem sucedido acordo societário com a Glencore”, nas suas palavras.

Ex-frentista do único posto de combustíveis do pai, no interior do Rio Grande do Norte há 30 anos, Alecrim fez da ALE um império de distribuição de gasolina e etanol. Sua marca está em quase todos os Estados e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil.