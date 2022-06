Jefferson força candidatura em blefe contra Castro no Rio

Chefão do PTB, que ainda tem seu peso eleitoral, e ele sabe disso, Roberto Jefferson cansou de esperar respostas do governador Cláudio Castro (PL) para suas demandas. Jefferson faz uma jogada.

Avisou que será candidato a Governador do Rio de Janeiro. É a última carta à mesa do Palácio Guanabara. E ainda investirá tudo na candidatura do falastrão Daniel Silveira ao Senado, e da esposa do deputado à Câmara.