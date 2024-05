Fraport “troca” Salgado Filho por Base Aérea de Canoas

A Fraport, responsável pelo Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, agora passa a operar o Aeroporto de Canoas na região metropolitana, a Base da Força Aérea. O espaço foi cedido pelo Ministério de Portos e Aeroportos e terão 35 voos semanais das três principais companhias aéreas.

Administradora do Aeroporto Salgado Filho desde 2017, com aporte de R$ 290,5 milhões, a alemã Fraport – uma das maiores do mundo – ainda faz as contas do estrago das chuvas no terminal. Mas é certo, segundo fontes do setor aéreo, que a concessionária vai pedir relaxamento nas parcelas e a fornecedores.

Há problema maior. Quando a água baixar, não será só a limpeza da lama no terminal. A pista pode ter sido afetada pela água represada – e recuperá-la dentro dos padrões internacionais poderá demorar meses. Em resposta à Coluna, a Fraport informa que “Em razão do estado de calamidade da cidade de Porto Alegre, algumas obrigações regulatórias estão sendo avaliadas junto à Anac”.

TCU na Petrobras

O Tribunal de Contas da União acolheu requerimento do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para investigar a Petrobras sobre contratos mal explicados. O TCU vai mandar técnicos em breve para a sede da empresa. É o que determina o parágrafo iv, do ministro-relator Jhonatan de Jesus. Recentemente, a Petrobras aprovou contrato de quase R$ 800 milhões em serviços, no qual foi apontado indício de prejuízo de meio bilhão de reais.

Carona solidária

Em meio às intempéries, as asas solidárias da FAB têm sido fundamentais para retirada do Rio Grande do Sul de turistas e moradores de outras cidades que ficaram sem voos comerciais. Na Base Aérea de Canoas é feito o cadastro de passageiros e há uma fila de acordo com espaço nos cargueiros e jatos executivos. A Base atende no (51) 3462 5166.

‘Lulira’

A visita do presidente Lula da Silva a Alagoas, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a tiracolo, irritou o senador Renan Calheiros – rival figadal do deputado no Estado. Renan fez chegar seu descontentamento ao Barba no Palácio, mas o presidente deu de ombros. Lula já tem Renan como aliado. Afagar Lira é prioridade para o Governo que precisa de votos em projetos importantes na Câmara.

Cartucho preservado

Mais da metade dos empregados da fabricante de armas Taurus de São Leopoldo (RS) está em casa. São centenas, sobrevivendo de doações da empresa e da sociedade. A fábrica está paralisada, mas não corre risco de alagamento. Os estoques não foram afetados por uma operação de emergência.

Segue na UTI

Segue a crise na Unimed-Rio, com suposto rombo de centenas de milhões de reais nas contas, cuja briga entre diretores e associados foi parar na UTI administrativa As contas de 2022 e 2023 foram reprovadas semana passada. A diretoria e Conselho de Administração destituídos. Um comissão de cinco cooperados assumiu o comando.