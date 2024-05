Fiasco do Governo Lula é o próprio presidente

O fiasco histórico do 1º de Maio na festa dos sindicatos em São Paulo, com a presença de um constrangido presidente Lula da Silva no palco, é amostra do diminuto poder popular deste que é, por ora, o maior líder político que o Brasil já teve desde Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Lula quer fazer História – caso se reeleja, em 2026, será o mais longevo democraticamente no cargo. Tem bela trajetória, manchada pela Operação Lava Jato que, bem ou mal, expôs as entranhas das relações sujas de empreiteiras com o Poder público. Fora isso, Lula é uma figura singular e se elegeu em 2022 pela força da sua imagem. Não foi ajuda do partido. Está acima do PT, que corre o risco de desaparecer depois de Lula. Mas não percebeu ainda que não tem mais o poder de outrora. Voltou ferido, sujo de batalha, vingativo, rancoroso, e o povo não quer vê-lo assim. Isso ficou exposto em reunião com o núcleo duro do Governo há dias. Ninguém teve coragem de avisar que a culpa não é dos ministros, nem do povo.

O Traíra

charge por @izanio_charges

Foi um ministro de Bolsonaro quem vazou do grupo de WhatsApp dos “ex” para um veículo de mídia o áudio de Mauro Cid desancando Alexandre de Moraes. Agora ele é O Traíra.

Quem é que foi?

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, escolheu mil convidados VIP para a turma do gargalo no show de Madonna em Copa. Foi uma das contrapartidas da Agência Bonus Track pelos R$ 10 milhões de patrocínio. A prefeitura negou que teria direito a ingressos, mas a Coluna teve acesso ao contrato no qual a agência propôs isso como contrapartida.

Giroflex a caminho

A sede da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, a conhecida Ferbasa, foi alvo de busca e apreensão na manhã em que Assembleia Geral que analisaria as contas de 2023 e a distribuição de dividendos seria realizada. O estrago foi grande nas salas da empresa. Um antigo proprietário questiona as contas na Justiça.

Locação & desmanche

Embora não se pronunciem sobre o caso, as grandes locadoras de veículos do País investem em tecnologia para rastreamento de veículos em capitais onde foi descoberto um esquema de sucateamento. O bandido aluga um carro, leva para um desmanche e troca as peças novas por usadas e ou defeituosas. A locadora só descobre nas oficinas.

Tambaú

O grupo empresarial do Comendador Roosevelt Matias de Santana fez oferta aos proprietários do tradicional Hotel Tambaú, de João Pessoa. Herdeiro de fortuna de pai português, com participação em cassinos e vinícolas, o paraibano quer reativar o resort na beira-mar com serviços de luxo.