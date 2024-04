Festa de 94 anos de Sarney reúne políticos de direita e esquerda

A celebração dos 94 anos do ex-presidente José Sarney reuniu personalidades políticas – senadores, deputados e governadores de direita e de esquerda – de quase todos os Estados. Os convidados da festa, realizada na mansão dele no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, foram recepcionados pela filha, Roseane Sarney, e assessores. Entre os ministros do Governo Lula, estiveram presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda a pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou quase no final da festa. O ex-ministro José Dirceu (PT) também marcou presença e trocou palavras com o ex-senador Gim Argello. Ambos foram alvos da Lava Jato. Presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi foi um dos políticos mais paparicados e ficou do início ao fim do evento. Todos os convidados ficaram surpresos com a vitalidade do Sarney, que estava muito bem e lúcido após a queda que sofreu há dois meses.

Cobrança

charge por @izanio_charges

Nos últimos dez dias, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, recebeu em seu gabinete apenas um deputado e três senadores, conforme levantamento da Coluna: Jaime Bagattoli (PL/RO), Laércio Oliveira (PP/SE), Chico Rodrigues (PSB/RR) e o deputado Dionilson Marcon (PT/RS). Esse foi um dos motivos para a cobrança do presidente Lula da Silva para que ele participe mais das articulações com o Congresso.

Solla x Brazão

Independentemente do deputado do PT escolhido para relatar o processo contra o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), o parecer será pela cassação do parlamentar. A relatoria tende a ficar com Jorge Solla (BA) que chamou de canalhice o pedido de vistas de colegas em votação sobre a manutenção da prisão de Brazão na CCJ da Câmara.

Canetada

O Ministério da Saúde, que já tem recebido críticas pela epidemia de dengue, acaba de comprar uma nova briga. O decreto nº 11.999 altera o plenário da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que faz a regulação e supervisão dos programas de Residência no país. A canetada duplicou os membros ligados ao Governo Federal, deixando as associações médicas sem efetivo peso nas decisões do colegiado.

TCU mira Apex

O TCU abriu processo para investigar “a atuação da Apex Brasil no processo licitatório que resultou na compra de nova sede”. O caso foi revelado pela Coluna. A comissão de licitação é apontada por uma das concorrentes – Paulo Octavio Empreendimentos -, por atuar sem transparência na tramitação e escolha de um dos projetos que concorriam, pelo qual a agência poderá pagar até R$ 6,7 milhões a mais que a proposta de menor preço.

Brasil em Londres

O ex-presidente Michel Temer (MDB) e seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, se encontram hoje … em Londres. Ambos são convidados do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideia. Participam do painel “O Papel do Judiciário para a Estabilidade Democrática”. Andrei Rodrigues, Diretor-Geral Polícia Federal, também estará por lá hoje.