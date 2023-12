Executivo aloprado envia mensagens de ameaça a concorrentes

Um executivo de uma das maiores empresas de energia do País adotou estratégia mais agressiva contra os concorrentes. Vem enviando mensagens para colaboradores próximos detalhando a vida de executivos de seus concorrentes, e ao final deixa a seguinte mensagem ameaçadora: daqui para frente, esses concorrentes terão sérios problemas na vida. Todos se perguntam o que o aloprado realmente quis dizer com isso, se um desabafo ou ameaça concreta. Isso começou após ser convidado por um deputado federal para esclarecer suposta sugestão dada ao Governo federal de trocar a tributação de offshore por lista de concorrentes dele, que deveriam ser perseguidas pela União.

Palácio redescoberto

Os crimes de depredação do Palácio do Planalto chamaram a atenção do povo para a visitação do lugar. Em 2022, foram registrados 2.327 visitantes o ano todo. De 2 a 7 de janeiro, e de 29 de agosto – quando reaberto para guiadas – até semana passada, 2.209 visitantes passaram pelo Palácio. Em três meses, quase o número do ano passado.

Impunidade

As investigações do assassinato de um jovem turista no Rio de Janeiro, que visitou a cidade para o show de Taylor Swift, revela o quanto o Código Penal brasileiro precisa de uma mexida forte. Dos quatro adolescentes presos (um deles esfaqueou o rapaz), dois já tinham 40 e 55 passagens pela Polícia em DPs da cidade.

Inchaço

O Brasil tem 29 partidos políticos, e ainda conta com 21 em processo de apoiamento para a efetivação. Somos o 2º País com maior número de partidos no mundo – perdemos apenas para a Índia. Esse cenário seria mais inchado ainda. O Tribunal Superior Eleitoral já indeferiu a criação de 83 partidos de 15 anos para cá. Melhor assim.

BRB nacional

Antes em páginas policiais com encrencas políticas em Brasília, o Banco de Brasília (BRB), sob nova gestão de Paulo Henrique Costa, saiu de 700 mil clientes em 2018, quando assumiu a presidência da instituição, e chegou a 3 milhões deles no Brasil. Agora, vai abrir duas agências temáticas no Rio de Janeiro, além de outros Estados.

“Gramado” do Rio

Encravada na Serra fluminense, a pequena cidade Miguel Pereira ganhou apelido de Gramado do Rio, por puxar de lá várias ideias de entretenimentos. É o município do Estado do Rio de Janeiro que mais recebe turistas no hoje, com parques e ruas temáticas, pólo gastronômico e a um trem ‘Maria fumaça’ que corta os distritos.