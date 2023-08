Entrada da PF no caso aumenta suspeita de sabotagem na Eletrobras

A entrada da Polícia Federal na investigação das causas do apagão nacional na rede da Eletrobras, na terça-feira, reforçou a tese de sabotagem dentro da companhia recém-capitalizada. Até ontem a direção da empresa, com conhecido controle rígido de suas atividades, não entendeu o que aconteceu no desligamento do ramal Norte-Nordeste. Além disso, há uma guerra velada entre os novos sócios e o Governo Federal – cujo Ministério de Minas e Energia pediu oficialmente a suspensão do plano de demissão voluntária de 1,5 mil funcionários proposto pela nova gestão, e foi desdenhado. A Coluna tem ouvido há meses de servidores casos de contratação de terceirizados sem experiências, com incidentes variados relatados semanalmente e até uma morte causada por choque há dois meses numa subestação. No início do ano, publicamos que os novos sócios sinalizaram com bandeira branca para o Governo. Pelo visto, deu curto-circuito.

Nova rede

Adilson Barroso, fundador do PEN e depois do Partido Patriota – aquela legenda pela qual Jair Bolsonaro seria lançado em 2018 – criou uma rede social para atrair futuros candidatos e debater a centro-direita. A Redebuck, para celulares android e IOS.

Portal da discórdia

Polêmica do ano na pequena São Bento do Sapucaí, cidade cravada na Serra da Mantiqueira no interior paulista. A Câmara Municipal aprovou e a prefeita sancionou a Lei que dá o nome do Portal da cidade ao filho ilustre o ex-deputado integralista Plínio Salgado. Mas a esquerda chiou. A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) acionou a Justiça questionando a homenagem.

Charge por @izanio_charges

Bloqueio surpresa

Surpresa na votação do Marco Legal dos Games no plenário do Senado. Após oito meses de tramitação na Casa, com a passagem pela CAE, a senadora Leila do Vôlei (PSB-DF) apresentou, na hora da votação, requerimento solicitando que o PL volte para a Comissão de Educação e Cultura. Os fantasy games são considerados esportes eletrônicos, jogos de estratégia que não dependem da sorte. A Confederação Brasileira de Voleibol utiliza desse artifício para promoção do esporte.

Giroflex ligado

Não anda bem o clima dentro da Agência Nacional de Transportes Terrestres depois que um apadrinhado do diretor-geral foi cercado pela Polícia Federal. Alguns assessores estão em home office com medo de visita surpresa. Patrulhas da PF descaracterizadas já visitavam esporadicamente o estacionamento da agência há meses, conforme publicamos. Sinal de que a operação de busca e apreensão podem se repetir.

Reforma premiada

Seis anos após a aprovação da Reforma Trabalhista de 2017, o ex-presidente Michel Temer receberá hoje o Prêmio Liberdade para Trabalhar Nacional. O prêmio será entregue durante o Fórum do Instituto Liberal de São Paulo. Além de Temer, outros políticos da direita brasileira já confirmaram presença no Fórum.