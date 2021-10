Entidades indígenas miram Bolsonaro no exterior

Já existem seis denúncias contra o presidente brasileiro em andamento no Tribunal Penal Internacional apresentadas por vários segmentos

Entidades que representam indígenas e de direitos humanos aguardam a aprovação do relatório final da CPI da Pandemia para formular mais uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro a ser protocolada no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia. Vão sublinhar na peça os crimes contra a humanidade no parecer final do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão.

Na fila

Já existem seis denúncias contra Bolsonaro em andamento no TPI apresentadas, respectivamente, pela ONG AllRise, da Áustria, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, PDT, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e Movimento Brasil Livre.