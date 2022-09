Consumo nas residências brasileiras registra melhora em julho

Uma amostra do que pode ser um efeito do Auxílio Brasil na praça, e da retomada gradativa da economia no pós-pandemia: O consumo nas residências do Brasil registrou melhora em julho – com o Norte impactando mais no resultado (11,5%). Já o Centro-Oeste fechou com alta de 9,4% no consumo, seguido do Sudeste (8,4%), Sul (8,3%) e Nordeste (6,6%). Os setores que tiveram destaque são Supermercados (12%), Restaurantes (12%), Prestadores de Serviços (6%), Transportes (4%) e Lojas de Artigos Diversos (45). Os dados são da fintech Superdigital, do Grupo Santander.

$olar forte

Charge por @izanio_charges

O mercado de energia solar cresceu 46,1% no Brasil, saltando da produção de 13 gigawatts para 19 gigawatts, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A fonte fotovoltáica já gerou R$ 99,7 bilhões em novos investimentos, R$ 27 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 570 mil empregos acumulados desde 2012. Evitou a emissão de 27,8 milhões de toneladas de CO2.

Chute na canela

Na frente das pesquisas, mas ciente de que é melhor num jogo que com palavras, o senador Romário (PL) escolhe a dedo para quem dar entrevista. Não deve ir ao debate previsto para a Rádio Tupi, a líder do Rio, na terça-feira. A ordem pra fechar a boca veio desde que tropeçou na entrevista com o YouTuber Casimiro no Canal Que Papinho. Ao responder como se sentia em ser avô pela primeira vez, diz que tem pouco convívio com o neto, de um ano, porque o menino “mora em Brasília e eu tenho ido pouco lá”.

Brocha ou broxa?

Durante seu discurso do 7 de setembro, o presidente Bolsonaro, bradou e puxou o coro de ‘imbrochável’ entre seus apoiadores. Nas redes os termos imbrochável (com Ch) e imbroxável (com X) foram utilizados em cerca de 7,5 mil postagens, segundo dados da Vox Radar encomendado pela startup O Pauteiro. O termo tomou a frente e foi mais citado que palavras como Bicentenário, pátria, brasileiros, família e bandeira.

Ecos do patronato

Em comemoração ao Dia Internacional da Democracia hoje, o levantamento “Valores democráticos no empresariado brasileiro”, da Fundação Tide Setubal e Instituto Sivis, revela que a maioria dos empresários entrevistados (91%) concorda que, apesar de ter alguns problemas, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. O estudo ouviu 417 grandes empresários brasileiros, de todas as regiões do País.

Os docs da operação

Sobre a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o MP enviou uma nota. Em suma: o sigilo da ação penal que envolvia a investigação no Jacarezinho caiu antes da operação que culminou com a morte de suspeitos – e na qual a PC encontrou documentos referentes ao processo. “No curso das investigações feitas pela Força-Tarefa para apuração das mortes no Jacarezinho foi identificado que as peças referidas foram entregues aos traficantes por uma pessoa identificada como advogado no telefone celular de uma das vítimas”.