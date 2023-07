Com recorde na colheita, agro ganha força na Tributária

O agronegócio exportador de grãos ganhou mais um forte argumento para influenciar as próximas decisões do presidente da República e do Congresso Nacional, inclusive na Reforma Tributária em votação no Senado, onde o setor reclama da derrubada de benefícios. Dados da Companhia de Abastecimento do Governo, a Conab, mostram que o País vai colher este ano quase 318 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja (154,6 milhões de toneladas) – aumento de 16,5 % em relação ao ano passado – e milho (127,8 milhões de toneladas), 12,9% maior. Mais um recorde histórico.

Script de Dino

A campanha de Flavio Dino para vaga de ministro do STF está a todo vapor. Começou com almoço com o ministro e amigo Gilmar Mendes ainda na transição do Governo em dezembro. E tem se reforçado a cada dia. Na quarta, ele ciceroneou o ministro Luís Roberto Barroso no congresso da UNE em Brasília. Ambos tiveram forte atuação estudantil em suas juventudes.

Meu Moto Home

O deputado Francisco Tiririca (PL-SP) vai apresentar projeto para incluir no programa habitacional do Governo o financiamento de moto home para atender à comunidade que ainda vive de circo. Palhaço de origem, na Legislatura passada o deputado já tentou incluir os circenses no Minha Casa Minha Vida, mas não conseguiu.

Que Reforma?

Com a inflação ainda em alta e o cotidiano agitado, o brasileiro anda meio desligado de pautas importantes do Congresso Nacional. Pesquisa telefônica nos dias 10 e 11 realizada pela Travessia Estratégia e Marketing, com mil pessoas, revela que 38% dos ouvidos não souberam da aprovação da Reforma Tributária pela Câmara e que 45% não sabem do que se trata. Dos que sabem, 14% acham que vai aumentar imposto.

Calha Norte

O tradicional Programa Calha Norte, no bojo do Ministério da Defesa, fará vistoria de obras em municípios do Amapá semana que vem. São 15 obras espalhadas pela capital com investimento de R$ 50 milhões da União. O diretor do programa, General Ubiratan Poty, recebeu em Brasília Elpidio Amanajas, representante da Assembleia Legislativa do Estado, para discutir esse e outros temas de ajuda ao Amapá.

Raios-x da vacina

A pesquisa “Fakes e ataques à vacinação”, do Núcleo de Integridade da Informação da Nova/SB, mostra que das pessoas que se informam pelos canais tradicionais de mídia (19%) ou por órgãos de saúde oficiais (26%) apresentaram maior adesão à vacina contra a Covid-19 – esses dois grupos tomaram 5 doses. Enquanto isso, os brasileiros que se orientam pelas redes sociais (28%) e WhatsApp (24%) mostraram baixas médias de imunização – tomaram uma ou duas doses da vacina.