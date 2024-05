Coluna Esplanada reúne editores de 10 jornais de capitais em Caraíva

Evento contou com palestra de Sidney Rezende a editores executivos sobre perspectivas para o setor da imprensa

Um fim de semana de imersão cultural antropológica e debate sobre o futuro do jornalismo marcou o 2º Encontro Nacional de Editores de veículos que reproduzem a Coluna Esplanada, de noticiário dos três Poderes de Brasília. O evento, comandado por Leandro Mazzini, editor da Coluna, reuniu editores executivos de 10 grandes jornais de capitais da sua rede de 50 jornais, na vila de Caraíva, no litoral sul da Bahia, de sexta a domingo (19).

O convidado deste ano foi o experiente jornalista Sidney Rezende, que passou por numerosas emissoras de rádio e TV do País (CBN, Globo, Globonews etc), e atualmente é colunista do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, cidade onde apresenta também o Jornal da Super Tupi FM, de segunda à sexta (18h às 19h30).

O evento teve uma programação eclética e intensa, além do debate ocorrido no lounge da Nuhatê Casa Hotel na praia de Caraíva, na Aldeia Xandó. Contou com visita do grupo à Aldeia Porto do Boi – para a chamada vivência com os Pataxó – , contemplação do pôr do sol na prainha do rio da vila, e passeio no centro histórico, provando da diversificada culinária baiana e internacional do lugar. O evento teve o patrocínio da Neoenergia Coelba e da Eneva.