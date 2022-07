Cerco se fecha sobre diretora do SENAC-DF

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados decidiu pedir o afastamento da diretora regional do Senac do Distrito Federal, Karine Câmara, e de outros dirigentes do Sistema S na capital.

As informações de que estaria ocorrendo destruição de provas documentais contra supostas irregularidades cometidas pela atual gestão foi o estopim para a celeridade dos pedidos. Os deputados já encaminharam o caso para o Tribunal de Contas da União.

Por sinal, o TCU já abriu até agora ao menos cinco processos com base em irregularidades cometidas pela gestão de Karine Câmara no Senac. Casos de nepotismo envolvendo dirigentes da instituição, e que ainda não eram alvo das investigações, chegaram à comissão da Câmara.