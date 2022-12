Bolsonaro vai morar em casa em condomínio de Brasília

Jair Bolsonaro, a esposa dona Michelle e uma filha menor vão morar numa casa alugada dentro de um condomínio no Park Way em Brasília. Havia sugestões de assessores e familiares também para ele descansar por uns meses numa casa em Miami ou numa ilha em Angra dos Reis. A decisão sobre a casa no DF foi tomada há poucos dias, e só então a administração acionou a empresa de transportes que tem contrato com o Governo federal para a mudança. Mas esta empresa, segundo fontes, não conseguiu atender a alta demanda dos objetos pessoais do clã nos Palácios da Alvorada e Planalto, e está fazendo a trajeto a granel. Para evitar ser seguido por curiosos, os motoristas estão levando móveis para um depósito da empresa numa cidade satélite do DF.

Povo sem assento

Os donos das empresas de coletivos do DF não querem colocar os veículos nas ruas para a posse de Lula da Silva dia 1º, e comunicaram a decisão ao Governo de Transição. A preocupação é com depredação dos veículos e agressão a funcionários, diante das tensões nas ruas entre os grupos políticos. O ex-ministro do PT Gilberto Carvalho está envolvido pessoalmente nos esforços para alugar mil ônibus particulares para transportar a militância das satélites para a festa da Esplanada.

Desafio do delegado

Embora já fosse considerada a escolha mais provável de Lula, a definição do delegado Andrei Rodrigues como novo diretor-geral da Polícia Federal gera desconfiança interna. As principais críticas são à suposta inexperiência do delegado, que nunca foi superintendente, e sua proximidade com Lula como chefe de segurança durante a campanha eleitoral e a transição. Andrei terá de mostrar articulação para conter insatisfações internas, também, da ala bolsonarista dentro da PF.

Uma por dia!

A Covid-19 ainda é um ponto de grande preocupação da população e autoridades brasileiras. Segundo dados do Ministério da Saúde analisados pela equipe do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, 314 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, diagnosticadas com o vírus, morreram entre janeiro e outubro de 2022. E pior, esses são os dados oficiais. O Brasil registrou uma morte de criança por dia dentro do período de 1° de janeiro a 11 de outubro.

Cliente sem paz

“Sede” do melhor PIB per capita do País, Brasília vira alvo dos golpistas. Os moradores do DF lideraram o ranking de consumidores que mais sofreram tentativas de fraude de identidade em outubro deste ano. Segundo levantamento do Serasa Experian, ao todo foram 2.326 tentativas para cada 1 milhão de habitantes. Mato Grosso aparece em 2º lugar da colocação, com 1.689 tentativas. DF e MT têm números acima da média nacional. O Brasil finalizou o mês com 1.382 tentativas de fraude.

Tiros nos jovens

De 2017 a 2022 a faixa etária mais vitimada em homicídios por armas de fogo foi a de 20 a 24 anos – a grande maioria de homens – com 48.145 registros. Esse é um dos recortes do levantamento feito pela Coluna com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Houve queda considerável de óbitos por armas de fogo nos últimos seis anos no Brasil. O número de homicídio de jovens de 15 a 29 anos por armas de fogo no País apresentou queda desde 2017.