Ameaça de ciberataque mobiliza segurança de bancos e órgãos do Governo

O Portal da Transparência do Governo Federal ficou fora do ar por cerca de 12 horas, no fim de semana. A suspeita é de ataques promovidos por um grupo cibercriminoso pró-Palestina. Além do Brasil, Índia, Canadá, Polônia e Espanha também foram alvos de ataques. Empresas de telecomunicações e bancos reforçaram os protocolos de segurança. Foi identificado, por empresas prestadoras de serviços de segurança para órgãos do Governo, um tráfego anormal que sugere tentativas de invasão. O grupo, chamado Irox Team, emitiu comunicados afirmando que os ataques visam “aniquilar por completo o ambiente virtual daqueles que respaldam os judeus israelenses”.

Marreta na mão

O procurador Carlos Frederico dos Santos é conhecido por não deixar barato as investigações que preside. Nessa linha, o relatório da CPMI do 8 de Janeiro, do qual ele é o relator, será destrinchado de maneira que não restará pedra sobre pedra.

Hegemonia

Jaboatão dos Guararapes é a segunda maior cidade de Pernambuco. E, ao lado de Maceió, é o município mais importante para o PL no Nordeste. Ou seja, caso o partido perca a disputa em 2024, volta o Nordeste a garantir a hegemonia da esquerda. Acontece que, no fim de semana, o PSD do ministro André de Paula e o PDT de Wolney Queiroz, secretário-executivo do Ministério da Previdência, sinalizaram apoio ao PL no Jaboatão.

Pepino

Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Hermeto (MDB) quer mudar o nome da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante – região administrativa de Brasília – para “Ibaneis Rocha de Barros” (Governador do DF). Demonstra desconhecer a legislação brasileira que proíbe que se coloque nome de pessoas vivas em logradouros.

Press trip

Tiradentes e São João Del Rei, em Minas, receberam no último fim de semana a 17ª edição do e-mundi – Encontro Mundial da Imprensa. Com cinco jornalistas convidados de grandes veículos do Brasil e Uruguai. O evento contou com apoio da Secretaria de Cultura do Governo de Minas e da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Haverá uma segunda fase em fevereiro de 2024 com jornalistas do Chile e Portugal.

Golpe do boleto

Uma decisão do STJ pode não agradar ao sistema bancário, mas oferece alívio aos clientes vítimas de golpes pela internet. A corte definiu que os golpes são possíveis devido ao vazamento de dados do cliente. Isso proporciona, por exemplo, o golpe do boleto. Os bandidos emitem um boleto falso e recebem o pagamento. Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, a responsabilidade dos bancos decorre do risco da atividade.