CocreationLab DF faz plantão para empreendedores

O CocreationLab DF promove ação que começa hoje (13) e vai até dia 17 com o workshop “Como tirar sua ideia do papel”.

Se você tem uma ideia na cabeça e quer colocá-la no papel, a hora é essa. Maior programa de pré-incubação do Brasil, o Cocreation DF promove a partir de hoje (13) uma “open week” para ajudar os interessados a inscreverem seus projetos.

De 13 a 17, haverá plantão de dúvidas (remoto e presencial), além de um workshop – “Como colocar a sua ideia no papel”, que encerra a programação.

Também nessa segunda (13), o grafiteiro Moker, conhecido pelo trabalho que faz nas ruas de Brasília desde 2005, estará no Ipê Roxo criando uma arte externa.

O Cocreation DF é uma iniciativa da FAPDF, com apoio da Finatec, UnB, IFB e Sebrae DF e ajuda no desenvolvimento de negócios inovadores por meio de metodologia própria.

As inscrições para a segunda turma no Distrito Federal estão abertas e qualquer pessoa pode inscrever sua ideia.

Caso tenha seu projeto selecionado, terá acesso gratuito a mentorias com profissionais do mercado, palestras, encontros, seminários e muito networking ao longo de cinco meses.

Além dos quatro pólos da primeira edição, em 2022 haverá também um polo no Sebrae Lab-Biotic. Com isso serão: Ipê Branco (UnB Darcy Ribeiro), Ipê Roxo (UnB Gama), Ipê Amarelo (IFB São Sebastião), Ipê Rosa (IFB Samambaia) e Ipê Verde (Sebrae Lab – BIOTIC).

Da primeira turma, encerrada em novembro, saíram 37 projetos de inovação na área da economia criativa do Distrito Federal e entorno.

Programação Open Week CocreationLab DF

Plantão de dúvidas presencial

Dia: 13/12

Horário: 14h30 às 17h30

Local: Ipê Roxo – Faculdade Gama da Universidade de Brasília (FGA/UnB)

Área Especial, Projeção A, UnB – Setor Leste – Gama.

Plantão de dúvidas remoto

Ipê Branco e Ipê Verde: 13/12 8h às 10h

https://txm.whereby.com/cocreation-ipê-branco

Ipê Rosa: 14/12 9h às 11h

https://txm.whereby.com/cocreation-ipê-rosa

Ipê Amarelo: 15/12 14h às 16h

https://txm.whereby.com/cocreation-ipê-amarelo

Ipê Roxo: 16/12 16h às 18h

https://txm.whereby.com/cocreation-ipê-roxo

Workshop

Como tirar sua ideia do papel

Quando: 17/12

Horário: 16h

Com Renata Santos (pelo canal de YouTube da TXM)

