Clássico internacional em menu, La Guapa conquistando brasilienses e muito mais

Um dos restaurantes mais despojados da cidade, o Bla’s acaba de trazer uma opção imperdível para o seu menu: o querido prato espanhol Paella. Tradicionalmente, ele é servido em feriados ou finais de semana. Não querendo fugir disso, o chef Gabriel Bla’s (foto) quer honrar a tradição. “Em Brasília, ainda há poucos lugares que oferecem a receita. Nossa intenção é popularizar a Paella, trazendo como opção para que o público da cidade tenha um lugar para provar uma receita deliciosa, além de fazer uma viagem à Espanha por meio do prato que é tão saboroso”, comenta o chef.

Na Asa Norte

Foto – Acervo pessoal

Na receita do estabelecimento, o gastrólogo preparou com arroz de Paella tradicional (foto), servido com camarão, polvo, lula, mexilhões, lagostim, temperados com açafrão verdadeiro, ervilhas e pimentão vermelho finalizados no forno espanhol Josper. “Garanto que o público vai se apaixonar por esse prato. Seja quem já conhece a receita ou para quem vai degustar pela primeira vez, a explosão de sabores vai conquistar o paladar”, acrescenta Gabriel. O prato está sendo servido no almoço, das das 12h às 16h, por R$69.

Um festival de inverno para curtir o friozinho

O frio do inverno pede refeições quentinhas e aconchegantes. Para deixar o sabor da estação ainda mais marcante, as casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) apresentam seis novas opções exclusivas para a temporada, os Especiais de Inverno, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. As criações levam a assinatura da equipe das casas, com idealização do empresário Oswaldo Scafuto. Entre as entradas, o Camarão Tartare, camarão picado na ponta da faca, cozido no gengibre e azeite, com maionese da casa e finalizado com mousse de abacate, pimenta rosa e crocante de parmesão (R$ 59 individual).

Foto – Acervo pessoal

Para os pratos principais, o Fondue de Escondidinho de Bacalhau, fondue de gruyère, parmesão e muçarela sobre bacalhau desfiado com azeitonas em cama de batata rosti, servido com crispy de alho poró (R$ 96 individual) e o Risoto de Rabada, rabada preparada lentamente em molho especial da casa, servida com risoto finalizado com agrião verde e crispy de agrião (R$ 88 individual). Além das delícias, duas sobremesas complementam o cardápio. Os itens são individuais, pedidos separadamente, e estarão disponíveis nas duas casas, para almoço e jantar, até o fim do inverno, em setembro.

Lu Guapa conquista Brasília

Menos de dois meses e as empanadas deliciosas da chef Paolla Carosella (foto) ganharam o brasiliense. E por isso, seu sócio Benny Goldenberg, resolveram inaugurar mais uma unidade da deliciosa La Guapa em Brasília. Desta vez, na badalada 115 Sul em um espaço mega aconchegante de 70m². Ainda não conhece? A La Guapa está cada vez mais próxima de você!

Foto – Acervo pessoal

Sobremesas que aquecem o coração (e a gente)

Esfriou, né? Que tal uma sobremesa que vai te aquecer? A terra do gelato preparou duas opções com caldas quentinhas: a tradicional Banoffee (Sobremesa com base de farofa de biscoitos, uma camada de banana, acompanha Gelato Stonia cremoso, Chantilly e é finalizada com calda de Doce de Leite quentinha) e a Morangoffee (Sobremesa com base de farofa de biscoitos, uma camada de morango frescos, acompanha Gelato Stonia cremoso, Chantilly e é finalizada com calda de Nutella quentinha). Ambas pelo valor de R$39.

