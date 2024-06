“Assassino por Acaso” é uma comédia divertida sobre personalidade, identidade e valores morais

Richard Linklater é um cineasta que tem gosto pelas mudanças humanas, como na trilogia do Antes: “Antes do Amanhecer” (1995), “Antes do Pôr do Sol” (2004), “Antes da Meia-Noite” (2013), que acompanha ao longo de 18 anos o relacionamento de um casal, e até mesmo em “Boyhood” (2014), que registrou a vida de um garoto ao longo de 12 anos. Aspectos das transformações fazem parte dos enredos que o diretor busca retratar para o espectador.

Nesta quinta-feira (13), estreia sua nova produção, “Assassino por Acaso”, que conta com a parceria de um dos atores mais badalados do momento e que já trabalhou com o mesmo em “Jovens, Loucos e Mais Rebeldes” (2016). Glen Powell, além de dar vida ao protagonista, também assina o roteiro, levemente inspirado em fatos reais ao lado de Linklater.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Gary Johnson (Glen Powell) é o assassino profissional mais procurado de Nova Orleans. No entanto, nem tudo é o que parece: para seus clientes, Gary se passa por um assassino de aluguel comum, mas na verdade, ele trabalha para a polícia. Como parte de seu trabalho, ele investiga a vida daqueles que o contratam para eliminar outra pessoa. Gary sempre seguiu à risca o protocolo de seu trabalho, até o dia em que precisou ajudar uma mulher desesperada tentando fugir de seu marido abusivo e se viu encarnando uma de suas falsas personas, apaixonando-se pela mulher e flertando com a possibilidade de se tornar de fato um criminoso.

Sem dúvida, esse é o filme mais divertido do diretor Richard Linklater, com tantos momentos cômicos e boas sacadas que fica impossível tirar os olhos da tela. Mas engana-se quem pensa que a trama se trata exclusivamente de comédia. Na verdade, não é preciso assistir muito para entender qual é o verdadeiro objetivo pelo trailer canastrão. O cerne da história busca, por trás da expressão noir, uma ironia velada sobre as relações humanas e como facilmente podemos ser corrompidos.

Fotos: Divulgação/Diamond Films

A personagem de Adria Arjona reflete, justamente, as mulheres dos clássicos noirs, uma femme fatale que busca atrair o mocinho para quem sabe um caminho perigoso. Ela conseguirá realmente corrompê-lo? O questionamento fica por conta de todas as situações em que o protagonista se encontra, que são para ser refletidas, principalmente pelo fato de Gary Johnson, interpretado por Glen Powell, ser um professor de filosofia. Tudo o que ele vive entre seu segundo emprego é discutido com seus alunos, deixando a pergunta: se decidirmos agir de maneira diferente, podemos mudar quem somos por dentro?

O desempenho de Glen Powell é extremamente cativante, ele convence tanto como um geek quanto como um assassino de sangue frio, mostrando em detalhes as personalidades apresentadas. Um salto significativo em uma carreira já consolidada nos últimos anos. Powell ainda co-roteirizou com Linklater, além de fazer parte da produção.

Foto: Divulgação/Diamond Films

O roteiro não é o mais inovador, como se poderia esperar. Na verdade, o espectador vai ansiar por alguma reviravolta, principalmente pelo fato de o filme ser vendido como uma simples comédia de ação. Contudo, as questões são apresentadas de forma dramática sem perder o toque de humor. Outro ponto que chama a atenção é o corte lento, ficando até difícil saber realmente quanto tempo se passou do início ao fim. O grande crime da trama só acontece na metade, mas até isso acontecer, Gary Johnson já aprendeu e começou a gostar da nova persona, além de presenciar vários julgamentos dos contratantes.

Conclusão

“Assassino por Acaso” é uma comédia divertida na dramatização. Richard Linklater e Glen Powell acertam em cheio ao explorar até que ponto podemos interpretar nossas personalidades antes que elas se tornem reais no meio dos valores da sociedade.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Richard Linklater;

Roteiro: Richard Linklater, Glen Powell;

Elenco: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Molly Bernard;

Gênero: Comédia, Ação, Drama;

Duração: 115 minutos;

Distribuição: Diamond Films;

Classificação indicativa: 16 anos;

