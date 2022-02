Chef autodidata, feijoada espetacular, almoço com vista incrível e muito mais

Sabe aquela deliciosa e criativa pizza da Vinny’s? Se Vinícius Campos (foto) não tivesse usado apostado em um sonho, nós, brasilienses, não teríamos descoberto um talento tão nato para pizzas. “Aprendi muita coisa lendo, pesquisando sobre os processos e colocando a mão na massa, testando cada receita, até acertar”, conta o pizzaiolo.

Apontada como uma das favoritas da cidade, a Vinny’s Pizzeria Napoletana está há seis anos na cidade e atualmente recebeu o selo o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Tudo isso graças ao talento e esforço do chef. Incrível, né?

Excelente opção de feijoada

Aos amantes de feijoada, o Rubaiyat possui um menu especial (e completíssima) aos sábados (R$103 por pessoa, crianças de 6 a 12 anos tem 50% de desconto e de 0 a 5 não pagam) feita com o exclusivo babypork da fazenda Rubaiyat. Para acompanhar, é servido batida de coco e de limão. Além do prato tradicional, o menu também disponibiliza sobremesas: quindim com coco ralado; pudim de leite; mil folhas Rubaiyat com creme de baunilha e doce de leite e/ou fruta do dia. Feijoada completa todos os sábados no almoço (R$ 103,00 por pessoa, crianças de 6 a 12 anos tem 50% de desconto e de 0 a 5 não pagão) feita com o exclusivo baby pork da fazenda Rubaiyat.

Foto – Acervo pessoal

Almoço com vista incrível

O almoço se torna ainda mais especial no Santé Lago (orla da Ponte JK). Um dos espaços gastronômicos mais disputados da capital, o rooftop da casa passa a abrir para o almoço de terça-feira a domingo, desde o meio-dia até o fechamento da casa. Com menu assinado pelo chef Divino Barbosa, o Santé Lago apresenta gastronomia de referências contemporâneas e releituras de clássicos a partir do olhar apurado do chef. Destaque para Lemon Tuna, corte alto de atum em crosta de lemon pepper, servido com risoto de brie com nozes, laranja e mel, com risco de ganache de chocolate meio amargo (R$ 109) e o Picadinho Santé, servido com arroz de brócolis, banana grelhada, ovo poché e farofa especial da casa (R$ 85), este servido especialmente para o almoço.

Foto – Acervo pessoal

Marzuk em Águas Claras

O querido empório árabe do Plano Piloto finalmente aterrissou em Águas Claras. Localizado na rua 36 sul, lote 18, o novo restaurante já está surpreendendo os visitantes com suas famosas guarnições de origem árabe. Atualmente no projeto Mané Mercado, o espaço é famoso por suas opções de antepastos e qualidade nos pratos tradicionais (foto).

Foto – acervo pessoal

B de Banoffee

Ela virou o hype do momento depois de muitos anos. A querida banoffee tem ficado cada vez mais popular e há estabelecimentos em Brasília que estão se tornando craques no assunto. A torteria The B é uma delas e faz uma sensacional Banoffee (foto). Localizada na CLN 315, Bloco E, a casa também serve outros tipos de tortas. Vale o paladar!

Foto – Acervo pessoal