Presidente do Paraguai é diagnosticado com dengue

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, foi diagnosticado com o vírus da dengue. O Ministério da Saúde do país confirmou a informação nesta quarta-feira (22).

Benítez havia planejado cinco atividades para a última terça (21), mas só conseguiu realizar uma. Sentindo dores, tontura e febre, o presidente foi levado de avião para a capital Assunção, onde chegou por volta de 12h (horário de Brasília).

O chefe do Executivo paraguaio se consultou na rede pública do país. Nesta quarta (22), os exames apontaram o sorotipo 4 da dengue, o mais comum atualmente neste rebrota da doença no Paraguai.

O ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, afirmou que Benítez ficará em repouso por pelo menos dois dias em Mburuvicha Róga, residência oficial da presidência.