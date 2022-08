Dr. Luiz Paulo fala sobre o sucesso do “chip da beleza”

O Doutor tem como uma de suas pacientes a Modelo fitness Vivi Winkler

Doutor Luiz Paulo é referencia em tratamentos hormonais, possui uma clínica na cidade de Curitiba, no Paraná e é destaque nacional em sua área de atuacao. Quando o assunto é ‘implante hormonal’ conhecido como “chip da beleza”, ele domina com maestria. Por isso, famosos o escolhem para realizar seu tratamento.

O médico deixa claro que o ‘chip hormonal’ pode trazer inumeros beneficios, mas também podem haver efeitos colaterais e por conta disso, é necessário o acompanhamento de um profissional qualificado durante todo o tratamento.

Já treinou mais de mil médicos no Brasil inteiro com suas técnicas e foi convidado para ministrar aulas e palestras fora do país.

“Trabalho com saúde e bem-estar através dos tratamentos hormonais”, diz o médico.

Dr. Luiz Paulo tem mais de 140 mil seguidores no Instagram, entre anônimos e famosos, muitos buscam um espacinho em sua agenda tão concorrida.

Ele explica e deixa claro que para cada caso existe um tipo de implante diferente. Somente depois de realizar uma bateria de exames e conversar com seu médico, será possível decidir qual o melhor tratamento para você.

