Cristiano Bianor ensina como operar em uma conta pequena

Muitos profissionais de trader acreditam que precisam ter um alto capital antes de operar, mas na verdade não é bem por aí. É possível ter um bom rendimento em uma conta pequena, porém é preciso ficar esperto em algumas dicas para que não tenha sucessivas quedas.

De acordo com Cristiano Bianor, especialista no mercado de trader, a primeira coisa que tem que fazer antes de operar, é definir uma estratégia. “É preciso saber definir uma estratégia, para assim conseguir obter lucros. Após esse processo, realize imediatamente o seu saque e não espere altas mirabolantes. No momento em que você adia esse saque, é bem provável que lá na frente você tenha prejuízos e comece a se desesperar para tentar reverter essa queda”, aconselha Cristiano.

Outra dica que o profissional investe é: “Evite ativos com alavancagem muito alta, em contas menores é preciso ter cautela para a queda não ser alta ao ponto de você não ganhar nada. Também não fique bitolando em estabelecer valores, prefira por porcentagens, já que no trade não há valores fixos e ‘rendimentos somados’ como juros compostos”, finaliza Cristiano.