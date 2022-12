Conheça o styling Silvio Carvalho, queridinho das celebridades

O empreendendor já trabalhou com grandes nomes como Anitta, L7nnon, Gusttavo Lima, Gkay e outras celebridades

Quando assistimos clipes e trabalhos de grandes celebridades como Anitta, L7nnon, Gusttavo Lima, Gkay e outros nomes do universo do entretenimento, uma das coisas que mais nos chama atenção são os looks, que costumam aparecer repletos de detalhes impactantes e surpreendentes.

Porém, existem pessoas por trás das câmeras que costumam fazer com que essa surpresa seja tão impactante. Um dos personagens que faz isso atualmente e é um dos maiores destaques na área é o nordestino Silvio Carvalho.

Atualmente, com 32 anos, o recifense, que está acostumado a trabalhar nos bastidores, é considerado ‘queridinho das celebridades’, justamente pela amizade que tem com os famosos com quem já trabalhou.

Dono de uma carreira brilhante, o também empreendedor trabalha não só com a parte de styling, mas também na gestão de marcas, produções de figurinos e clipes e campanhas de publicitárias e de moda. Logo, acaba lidando com as marcas mais renomadas da atualidade, como Balmain, Burberry, Gucci e outras.

Conversando um pouco sobre seu sucesso, Silvio, que começou no mundo da moda aos 15 anos de idade, diz que a chave para o sucesso é a humildade, um de seus principais princípios na vida.

“Sou empreendedor, persistente e humilde. Prezo muito por isso. No decorrer do caminho, várias portas vão se abrindo, muitas delas são em troca de seu trabalho. Por isso é preciso manter os pés no chão e não deixar subir para a cabeça”, diz ele.

Por fim, Silvio agradece o momento que está vivendo, não só pelo reconhecimento na área em que atua, mas também pela grande procura que está lidando, afinal, os resultados de trabalhos com celebridades costumam abrir muitas portas.

“As pessoas buscam cada vez mais a imagem perfeita. O meu sucesso nos meus stylings fazem com que as mulheres e artistas busquem o trabalho para ter um resultado diferente na sua imagem”, finaliza.

Com 26 mil seguidores nas redes sociais, Silvio revela que sempre optou pela discrição, afinal, preza por não ser notado, para ter mais liberdade. Porém, tendo em vista o seu contato direto com famosos, isso acaba ficando um pouco mais difícil, o que faz com que ele considere impossível viver no anonimato, aceitando um pouco mais a fama que seu trabalho traz.