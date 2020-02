Xbox X virá com gráficos pra enlouquecer qualquer gamer

PUBLICIDADE 

Com a contagem regressiva acionada, o novo console da Microsoft está com estreia marcada para dezembro desde ano. Pouco a pouco detalhes vem sido apresentados.

Já sabemos que virá com um processador AMD feito sob medida,com pelo menos 4 núcleos. Armazenamento em estado sólido (SSD) já está garantido também, inclusive com o nova interface com banda alta PCIe 4.0.

Agora a placa de vídeo, com suporte a resoluções em 8K, foi uma excelente surpresa. A taxa de 12 TeraFlops é nível das mais modernas e mais caras placas de vídeo do mercado.

Vamos aguardam o próximo “vazamento” pra ver a resposta da Sony para o Playstation 5.