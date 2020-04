Whatsapp com Anúncios Comerciais muito em Breve

PUBLICIDADE 

Atualmente o mais popular mensageiro que todos conhecem está beirando seus 2 bilhões de usuários ativos e com o evidente declínio do Facebook e do seu mensageiro, alguma estratégia para se gerar mais renda com anunciantes precisou ser traçada e ficou para o nosso querido muito utilizado Whatsapp.

O modelo de onde entrarão os anuncios, se vão ser de tela cheia, ou no meio dos chats, ainda não está definido. E também se vai existir um valor premium para evita los.

Comparativo de uso de aplicativos de mensagem em milhões de usuários