Usando a Máquina para Criar Novos Seres (IA)

Desde o famoso artigo de Alan Turing “Computing Machinery and Intelligence”foi publicado na década de 50, vários cientistas tem se fascinado com a idéia de codificar a mente. E começou uma forma de querer enviar mentes para os computadores ou criar novas do zero, baseadas em software.

Porém um trabalho não tão ortodoxo vem sendo feito nas Universidades de Tartu na Estônia e na de Paris-Saclay na França. O trabalho se consiste em utilizar uma Rede GAN – Generative Adversarial Network- para criar DNAs de pessoas que nunca existiram. E consequentemente, talvez, no futuro, criar pessoas em carne e osso disso ?

É uma questão além da ética.. Mas o DNA será criado!