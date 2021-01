Sistema de Inteligência Artificial Mais Avançado do Mundo Agora Cria Imagens

PUBLICIDADE

Já foi abordado mais de uma vez sobre a evolução que estamos na área de inteligência artificial. Simples comandos podem fazer a produção de artigos, roteiros, livros e mundos totalmente artificiais. Mas já pensou em tudo isso de forma gráfica ? Por sorte consegui um exemplo muito auto explicativo. Como seria uma cadeira de abacate ? heheheh.. Entenderam ? Pega a fruta abacate e faz uma cadeira para se sentar, baseada na fruta… O resultado pode ser cômico, mas tem várias vertentes. E muito inteligentes. Pois ele pega os detalhes de ambos e funde em idéias revolucionárias. Imagina daqui um tempo, no mundo do design ? Design de tudo, até mesmo de pessoas, será ? O software chama se Dall-E, inspirado no filme que todos conhecemos. E para alguns é a nova iteração do OPEN IA GPT3, que fazia o que foi descrito anteriormente. Para muitos não existe uma revolução, mas apenas uma evolução… Mas a passos curtos chegaremos a algo bem grandioso. E devemos lembrar que o idealizador e maior contribuinte é nosso querido Elon Musk.