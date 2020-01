Se prepare para comer INSETOS se quiser viver além de 2050

PUBLICIDADE 

Na décado do ano de 2050, estima se um total de cerca de 10 bilhões de seres humanos na Terra. E com a progressão atual de aquecimento global, o cultivo definitivamente se impactará, e também menos áreas estarão disponíveis para agricultura.

Por outro lado estão sendo desenvolvidas proteínas de origem vegetal com características bem similares as de proteínas animais, mas também não será o suficiente pois a produção em grande escala requer muitos recursos. O fator limitante do valor caiu absurdamente, o primeiro hamburguer de laboratório custou US$325 mil, hoje o quilo (Kg) custa cerca de US$5.

Já os insetos, ocupam menos espaço para se desenvolverem, os grilos , por exemplo, ocupam 15 metros quadrados para se produzir 1 quilo de proteína, comparado a 200 para o bovinos. O requerimento de água também e significativamente menor também e a água ainda pode ser utilizada para outros fins posteriormente e por fim os mesmos ainda podem ser criados verticalmente, dispensando grandes pastos ou estruturas para criação intensiva.