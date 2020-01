Retorno do Motorola Razr ameaçado

PUBLICIDADE 

Apresentado em novembro passado, o sucessor do clássico que todos tiveram, tem seu retorno ameaçado. Supostamente as pré vendas nos Estados Unidos, deveria começar logo após o Natal, pela bagatela de US$1.500,00, porém de acordo com a Motorola, devido a alta demanda, seu lançamento atrasou. Particularmente, acho muito estanho, ainda mais após o fracasso da primeira geração do Samsung Galaxy Fold. No Brasil está em fase de homologação em sigilo na Anatel. Sem previsão de data e valor. O grande destaque do aparelho é a sua tela flexível que dobra no meio com tecnologia OLED.