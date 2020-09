Projeto Natick de Datacenter Submerso, foi considerado viável pela Microsoft

PUBLICIDADE

A gigante Microsoft finalmente concluiu seu projeto que utilizava uma estrutura do tamanho de um cointainer no fundo do mar para armazenar um datacenter. Isso evita desperdiçar precioso espaço na superfície, e além disso refrigera mais facilmente, evitando o uso de sistemas avançados para manter a temperatura operacional do equipamento. E também evita que o equipamente se deteriore e com isso chega a ser até 8 vezes mais duráveis e precisos.