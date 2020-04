Processadores linha ARM nos computadores da Apple (Macbooks, Mac Pro, etc)

PUBLICIDADE 

Como diversos entendidos da área já especulavam, durante anos, a Apple finalmente está se rendendo a linha de processadores ARM. Esses processadores se caracterizam pelo baixíssimo consumo de energia e pelo encapsulamento de todos componentes dentro de um mesmo chip, o que se chama SoC (System on Chip). Eles geram baixo calor, possibilitam dispositivos de tamanho diminuto.

Vem se observando que com o passar dos anos, cada vez mais, os iPads e iPhones se parecem mais, não só em poder de processamento, mas compartilhando aplicativos e compartilhando de certos APIs de desenvolvimento, o que leva a facilitar a criação comum para as duas plataformas.

O passo final para isso, provavelmente será no próximo ano, em que os chips dos iPhones e iPads serão colocados nos computadores pessoas. Com essa implementação, especula se um “always on” , que é uma conexão perene com a internet, da mesma forma que ocorre nos iPads.