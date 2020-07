Preparem se para uma Super Evolução da Câmera do seu Celular mais Simples

PUBLICIDADE

Todos que curtem muito um celular, já devem ter ouvido falar do famoso Google Pixel, que foi o celular codesenvolvido pela Google junto com a LG e HTC na primeira geração, tinha como seu maior destaque, que inclusive é o próprio nome se deriva da menor unidade da fotografia digital, o Pixel. Marc Levoy saiu sem dar explicações da divisão de telefonia da Google há cerca de 6 meses, e para supresa de todos, apareceu na gigante ADOBE, que é responsável por dezenas de Softwares profissionais de manipulação de vídeos, de fotografia e editoração eletrônica.

Já foi divulgado pela empresa que ele está trabalhando em um aplicativo universal de câmeras “mágico”, que vai proporcionar a todos os celulares uma qualidade comparável aos melhores do mercado, igual acontecia enquanto trabalha na Google. Para se ter uma ideia, os aparelhos da Google, entre a 1 e a 4a geração utilizavam o mesmo sensor de fotografia da Sony de 12 MP (MegaPixels) de 2016 em todas as suas gerações, claro que com mínimos incrementos a cada geração. E com isso esses celulares tivaram fotos que mesmo aparelhos com 2 ou 3 câmeras não tinham qualidade tão boa.