Playstation 5 pronto para o Natal…. e também o Xbox Series X

Apesar de tudo que estamos passando, algumas coisas ainda continuam na programação de lançamento. O famoso console da Sony que vem fazendo sucesso desde sua primeira interação em 1994, está com o lançamento confirmado da sua 5a versão para o mês de Outubro. Disponível pelo menos para alguns países e em quantidade limitada para o Natal.

Com potencial gráfico até 5x mais rápido que o antecessor, e outros recursos que poderão leva lo ao topo das vendas do mercado, o valor ainda é incerto, mas também teremos o lançamento da versão da Microsoft, o Xbox Series X, que é o concorrente direto ao PlayStaion, que tem uma boa notícia, o valor será abaixo do seu concorrente da Sony e provavelmente com mais disponibilidade.