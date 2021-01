Patentes da Marinha Americana parecem ter vindo de Outro Mundo!!!

PUBLICIDADE

Vários documentos vem sugerindo que um departamento de armas de guerra da Marinha Americana (NAWCAD) estão testando conceitos de tecnologias que sugerem uma patente de objeto voador com um sistema de propulsão jamais visto. Revelados pelo Engenheiro Aeroespacial Dr Salvatore Cezar Pais, as tecnologias referidas são supercondutores em altíssimas temperatura, um gerador de campos eletromagnéticos (tipo um campo de força), um gerador de ondas gravitacionais de alta frequencia e um dispositivo de fusão em plasma com altíssima compressão.. Entre diversos outros. Existem relatórios de cerca de 1600 horas de trabalho nesse projeto entre 2018 e 2019. E o mais interessante é uma espécia de arma que modifica o espáco e tempo que faz uma bomba nuclear parecer uma bombinha de festa junina. Vamos ver as próximas iterações sobre isso. Provavelmente devem ser soltadas novas informações na imprensa logo logo.