Oppo sai na frente e Apresenta Celular com Tela Rolável de OLED

Pouco conhecida no Brasil, porém a Oppo, chinesa que tem por hábito lançar aparelhos de vanguarda, com funções previamente nunca vistas, saiu mais uma vez na frente com uma tela de OLED continuamente varíavel. Originalmente o telefone tem 6.7 polegadas, mais ou menos o tamanho de um iPhone Pro Max ou Samsung Note, porém com uma simples destravada ele aumenta para o modo tablet com 7.4 polegadas. O sistema operacional reconhece automaticamente e alterna a funcionabilidade. Pode não parecer muito, mas muda de uma barra retangular para algo mais quadrado. O milagre se dá por componentes motorizados que se reduzem, e quando a expansão é acionada, um esqueleto se forma para que a tela fica mais firme. O aparelho conta com 122 patentes, sendo que 12 para o mecanismo de rolagem. Podemos aguardar o lançamento para alguma momento do próximo ano, e o aparelho se chama Oppo X 2021.