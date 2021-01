Óculos de Realidade Aumentada da Lenovo Oferece 5 Novos Desktops Virtuais

PUBLICIDADE

Como sabemos, todos os anos temos a CES, que é a maior feira de tecnologia do planeta. Porém esse ano tivemos uma defasagem de quase 70% nos expositores, por conta do motivo que todos já sabem. Mas a geniosidade humana nunca para, e as novidades sempre vão surgir. Uma delas está sendo lançada em Junho pela Lenovo, que é um óculos de realidade aumentada que possibilita a criação de monitores virtuais em qualquer lugar. Ele conecta ao seu computador ou notebook e são gerados desktops virtuais. Se imagine num restaurante e você além do seu Notebook quer assistir mais algumas coisas privadas, daí vc cria uma segunda tela no seu óculos e trabalha norm