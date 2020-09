NVIDIA lança sua nova e mais rápida linha de placas de vídeo a RTX30

PUBLICIDADE

Há muito tempo a NVIDIA já trabalhava em sua nova linha de placas, baseadas na tecnologia AMPERE. E finalmente foram lançadas as placas mais rápidas do mercado. Foram lançadas 3 modelos. A RTX3090 custa US$1.499 com 10496 Núcleos CUDA tem 24GB de memória de vídeo GDDR6X com foco em jogos em 8K e 60fps que é 50% mais rápida que a placa mais rápida antes dessa, a Titan RTX. A RTX3080 com 8704 Núcleos CUDA, 10GB de memória de vídeo, e com uma versão de 16GB que virá posteriormente, oferece o dobro da velocidade do modelo anterior pelo mesmo preço de US$699. E por fim a RTX3070 com 60% mais de potência que o modelo anterior por um preço um pouco mais baixo, US$499. Ainda não se tem previsão de chegada no Brasil. Mas Podemos esperar algo perto de R$15 mil para o topo de linha.