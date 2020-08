NVIDIA já Alinha seu Próxima lançamento, a série RTX-3000

PUBLICIDADE

A gigante NVIDIA, que já está no topo dos fabricantes mundiais de microchips, já prepara o seu lançamento do ano. A série 3000 da linha RTX, que conta com Ray Tracing. Já foi vazado o primeiro Benchmark da RTX-3080. Que conta com clock muito mais acelerado e com a nova geração de memória de vídeo. Por algum motivo os números não animam muito ainda, mas provavelmente seja por falta de otimização do driver. A divulgação num evento online está programada para 1o de Semtembro.