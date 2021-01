Novo Processador Neural Executa 10 Trilhões de Operações por Segundo

PUBLICIDADE

Nos últimos 2 anos o que está acontecendo de desenvolvimento na área de Inteligência Artificial, sem sido muito mais que desde o início dos estudos na área. Hoje com a facilidade de encapsular microchips, há alguns anos a IBM criou um chip neural, capaz de realizar operações de inteligência artificial de formas análogas de como acontece dentro de nosso cérebro, por exemplo. Nosso conhecimento é armazenado em estruturas que se chamas Redes Neurais, que são conexões entre neurônios, as quais tem um peso na conexão, uma quantidade de neurônios, entre outras peculiaridades. E hoje simulamos dentro de micro chips especializados essa forma de conhecimento e aprendizagem. E na universidade de Swinburne, um time de cientistas, conseguiram dramaticamente acelerar esses processos dentro de um chip. Cerca de 1000x mais rápido que qualquer outro já lançado. O mais interessante, é que dentro do chip, as interconexãoes são óticas, por feixes de laser, o que evita aquecimento e procura de materiais cada vez mais exóticos e exclusivos. Vamos ver como o estado da arte ficará em alguns anos. Muita coisa extraordinária surgindo.

Segue abaixo paper original.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-03063-0.epdf?sharing_token=jJdWc5Ofe0S1-XHLvRNpKNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OcPJZ0sYh9HaT_9UMOzX5FztbLBGxrXPSXxACeXiMgguHsdEhUFtuczhBgdMEpEqWuSkPOhGHg7KBmWh5IqcVXVL0jKdbRYowaVQ3TD2r5iCk73O-V3S_SQLs244jzsfI%3D