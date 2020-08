Nova Revolução das Baterias de Lítio Enxofre começa no Brasil

PUBLICIDADE

O investimento inicial prevista fica próximo de 60 milhões de dólares. Para quem não está familiarizado, as baterias tem uma densidade de até 5 vezes maior do que as atuais de íons de lítio. Isso significa que num mesmo tamanho de bateria dentro de um celular, você pode guardar essa quantidade de energia. Outra questão importante é a segurança, essa bateria por ter uma camada de cerâmica e com eletrólitos não inflamáveis, o risco de explosão, mesmo em situação de extrema periculosidade é mínima. O enxofre também é um material extremamente abundante na natureza, o que diminiuria de forma expressiva o custo.