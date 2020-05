Netflix, e agora ? HBOMAX inicia seu serviço de Streaming no dia de hoje… Nos Estados Unidos

PUBLICIDADE 

Desde 2007 a Netflix vem quebrando barreiras e recordes por conta do seu serviço de streaming. Antes disso, ela fazia locação de DVDs por correios, e até o ano de 2010 tinha chegada a marca de 1 bilhão de DVDs. Um número fantástico. Porém com o passar dos anos concorrentes foram lançados, mas na grande maioria das vezes, sem que causassem muito abalo ao império da Netflix.

A partir de 2013, a primeira série original do Netflix vou lançada, que era House of Cards e de lá pra cá centenas de milhares de horas de conteúdo original foram lançados. O que mudou em definitivo a forma de se produzir séries e filmes. As séries, ao invés de serem lançadas semanalmente ou quinzenalmente, eram lançadas de uma vez só. Para se ter uma idéia teve anos que o Netflix apenas foi responsável por quase 70% de todo tráfego de dados da Internet de todo os Estados Unidos.

A concorrência de verdade surgiu quando a Amazon começou a produzir seus conteúdos originais em 2016, que em seguida o Hulu começou a ter produções mais significativas e ano passado a Apple entrou com tudo para o párea, e nesse ano, a Disney + entrou com todo Universo Marvel, além de todas suas produções.

Mas nada disso abalou tanto o poder até o lançamento de hoje. A HBOMAX, entrou com todos os filmes e séries da HBO Go, que estão entre as melhores de todos os tempos, além de milhares de títulos de filmes clássicos e vencedores de prêmios, além de todas as temporadas de South Park, todos Harry Potter, entre uma infinidade de outros títulos. O valor promocional para o primeiro ano era de 12 dólares até a tarde de ontem por mês, que se ajustou para 14.99.

Infelizmente não temos uma data certa para o serviço no Brasil. Mas fiquem atentos!!!

