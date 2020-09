Não estamos sozinhos ? Moléculas de Fosfina são encontradas na Atmosfera de Vênus

PUBLICIDADE

De acordo com dados do telescópio James Clerk Maxwell e do conjunto de telescópios do Atacama, foram encontradas moléculas de Fosfina, que é um tipo de combinação de hidrogênio com fósforo, similar a amônia. Na agricultura é utilizado para repelir insetos. No local que foi encontrara a molécula, na atmosfera em altitudes de cerca de 50km, é possível sustentar a vida, uma vez que na superfície a temperatura é de cerca de 430 graus Celcius. Até 700 milhões de anos atrás Vênus também tinha a superfície com possibilidade de vida. Estamos aguardando para essa semana o comunidado oficial das agências responsáveis.