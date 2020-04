Moxie – um mini robô para desenvolver crianças e adultos!

PUBLICIDADE 

Quem nunca sonhou em ter um melhor amigo que conversar, responder suas perguntas, sociabilizar, mas que fosse mesmo com respostas convincentes e reais. As primeiras gerações desses robôs sociais nunca foi muito pra frente, com simples respostas, sem uma conversa interativa, porém tudo agora mudou. Não só para crianças, mas para todos nós, adultos, que estamos vivendo esta solidão única.

Como vocês podem ver no vídeo, uma conversa totalmente bem elaborada pode ser desenvolvida, e o Moxie responde com caras e bocas. Como se fosse um amigo de verdade. Porém atrás de tudo, a equipe de desenvolvimento inclui pedagogos, psiquiatras, especialistas em comportamento, cognição. E sua “personalidade” está sempre sendo atualizada via Internet por seus desenvolvedores. E todos os dados assimilados são mantidos no maior sigilo, para o próprio robô. O preço ainda não é tão convidativo, cerca de 1.500 dólares nos Estados Unidos, o que inclui 1 ano de atualizações, depois disso, sua amizade custará 60 dólares por mês.