Moeda Digital Yuan em Teste para uso Oficial na China

O Instituto PBOC na China, fechou no 1o semestre desse ano, o teste da moeda digital em algumas partes de áreas econômicas de Pequim, Shenzhen, Shanghai e Chengdu. E o seu piloto oficial para as olimpíadas de inverso de 2022, também em Pequim. A finalidade é contornar os meios não estatais de transações eletrônicas que são dominadas pelo WeChat do grupo Tecent. Os novos testes começaram em Hong Kong, Guangzhou e Shenzhen,e abrangem certa de 400 milhões de habitantes. A finalidade é se distanciar das moedas digitais que se baseam no dólar e ter um controle mais centralizado das transações, evitando as concorrentes ocidentais.