Mistério das mortes de usuários de Vape se aproxima de uma solução

PUBLICIDADE 

Em exame clínico com 99 usuários saudáveis e 51 com a condição EVALI, que é o que vem hospitalizado milhares de jovens saudáveis e matou algumas dezenas de usuários de Vape, nesses 51 foi achado vitamina E, que é usada pra diluir o THC, princípio ativo da maconha. Logo chegando se a conclusão que o mal afeta mais os usuários de Vape com thc, e não os comuns, tipo Juul, por exemplo. De acordo com CDC (centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos)