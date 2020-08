Microsoft Finalmente lança plataforme de Games na Nuvem

PUBLICIDADE

Após todos concorrentes terem saído na frente, a NVIDIA, a GOOGLE, a gigante Microsoft anuncia seu serviço de jogos na nuvem, ou seja, em qualquer celular Android, que serão os primeiros beneficiados, depois iOS, você vai poder jogar jogos que só funcionaria em um computador com alto potencial de processamento, similar ao Stadia e Geforce Now, os jogos são rodados no servidor, alguns são sem custo, outros com a assinatura básica, porém os mais novos, você precisa te lo comprado em alguma plataforma como STEAM ou EPIC, e você executa ele remotamente. O valor esperado é de US$15 por mês, e varia dependendo do pacote, que muda qualidade dos gráficos e títulos inclusos. Disponível 15 de Setembro