Metalenz está Investindo forte em Aumentar a Capacidade de Câmeras 2D

As câmeras de smartphone estão cada vez mais avançadas e impressionantes, porém são bem limitadas por conta das lentes e sensores. E a utilização de várias câmeras tem provocado o gasto maior de bateria e de componentes , o que aumenta o custo do aparelho. A Metalenz está usando um conceita complexo de uma estrutura 3D utilizando apenas uma estrutura 2D, não em construído em duas dimensões, mas com engenharia precisa em microns para simular algo mais completo e funcional, claro. Os conceitos foram criados através do trabalho de Federico Capasso de Harvard que consiste na ciências de metasuperfícies (metasurfaces) e com ajuda de Rob Devlin que fez um doutorado em cima desses trabalhos. A expectativa será criar uma única câmera com todas funcionabilidades e ainda com maior absorção de luz e tratamento da mesma, sem precisar trabalhar muitos os feixes.