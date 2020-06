Mais Rápido Supercomputador do mundo adere a plataforma ARM, e Apple oficializa sua gradual permuta

PUBLICIDADE

Essa semana tivemos duas grandes derrotas para a Intel, a mais popular fabricante de chips de computadores do mundo, especiamente CPU, que são o cérebro de qualquer computador. A Apple já havia anunciado que deixaria a plataforma, para utilizar a mesma que seus iPhones e iPads utilizam. E por supresa de todos a Fujitsu, junto com o instituto Riken no Japão, anunciaram o Fugaku, que é o mais novo supercomputador no mundo, que é 3x mais rápido que o antigo Summit, da IBM.

Ele entrou para o topo da lista TOP500 e conta com 152.064 processadores ARM A64FX SoCs de instruções reduzidas (RISC) com 48 núcleos cada um, desenvoldiso pela japonesa Fujitsu.