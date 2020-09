Made in Space envia em breve seu Módulo para Fabricação no Espaço

PUBLICIDADE

Está programado para a próxima 3a feira o envio de um módulo que consiste em uma módulo com turbina especial para fabricação de componentes de altíssima precisão. O processo envolve um rotor com lâmina que inicialmente era utilizado para fabricar pás de motores para a indústria aeroespacial, porém modificado utilizando o processo de impressão 3D para se criar um único componente. Espera se que com a microgravidade a precisão e possibilidade de erros deve ficar próximos de zero. A empresa de chama Made in Space, e foi adquirida pela Redwire, e a finalidade é provar que pode se fabricar os componentes para missões espaciais e mesmo para retornarem a terra.