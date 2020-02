Macacos Anestesiados despertam com simples estímulo em área cerebral

PUBLICIDADE 

O cérebro vem sendo um mistério por séculos e séculos, porém com adventos tecnológicos, novas áreas têm sido isoladas. Uma delas, que é responsável por nossa tão famosa e única consciência, foi identificada com precisão. Prova disso, pegaram uma espécie de macaco com anestesia profundo e conseguiram estimula lo a ponto de acordar, apenas com uma radiofrequência de 50hz.

Essa descoberta poderá trazer novas linhas de tratamento para pacientes em coma profundo.