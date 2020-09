Lucid Motors Finalmente lança seu carro elétrico com 1.080 cavalos de Potência

PUBLICIDADE

A Lucid Motors foi fundada em 2007, e desde lá tem desenvolvido várias tecnologias inovadoras em carros elétericos, e principalmente com foco em modelos de alto luxo. Além do luxo, existe um foco em alta perfomance. Protótipos anteriores já tinham uma aceleração comparável aos mais rápidos super carros disponíveis no mercado. E diferente do concorrente da Tesla, o carro tem suspensão a ar, centro de gravidade baixo,o que proporciona também a capacidade de curvas em alta velocidade.

Finalmente ontem, o modelo foi apresentado em 4 versões. A versão básica,a versão Touring, Grand Touring e a versão Dream Edition, que será a primeira disponível. O que muda entre elas é a potência, caracterizada pela capacidade da bateria, que se converte a cavalos de potência de um motor convencional a combustão. A versão que será disponível primeiramente será a Dream Edition, com 113KW de bateria, que se convertem a 1080 cavalos, para se ter uma idéia, o Tesla topo de linha tem 100KW. Falando em números, o 0-100 é esperado na casa de 2.2 a 2.4 segundos, com velocidade máxima de 211 milhas por hora, porém para manter a autoromia de 517 milhas, cerca de 830 quilômetros, será limitada a 168 milhas por hora, que se converte a quase 270 quilômetros por hora. Outro fator que diferencia é o carregador de 900 volts, que se converte a 20 milhas de autonomia a cade minuto de carga, e em 20 minutos 300 milhas. Algo realmente impactante. Mas precisamos ver na vida real esses números.

Em termos de luxo e conforto, o interior é todo em couro, com espaço interno de sobra. O painel , cockpit, é uma tela curvada de OLED de 34 polegadas que pega toda a parte frontal. O teto é todo em vidro, com recortes e curvas exclusivas. Os assentos traseiros reclinam como de uma aeronave executiva, com todos aparatos de conforto como refrigeração e massasgem.

Não existem planos para lançar no Brasil, por enquanto.

